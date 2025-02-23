Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOO JUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km27 Phú Nghĩa, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đơn hàng mua

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng, thiết kế liên quan từ khách hàng/Trưởng phòng/Kỹ thuật viên

Làm báo giá, phát triển mẫu

Giao tiếp với khách hàng như CHANEL, DIOR, L'OREAL, v.v.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Linh hoạt, siêng năng, cẩn thận

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, merchandiser.

Tiếng Anh lưu loát, đặc biệt là kỹ năng nghe và viết

Tại CÔNG TY TNHH DOO JUNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc với các thương hiệu nổi tiếng

Cơ hội làm việc và đào tạo ở nước ngoài

Ăn trưa tại công ty

Nghỉ chủ nhật hàng tuần

Lương tháng thứ 13

Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc.

Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOO JUNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin