Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOO JUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DOO JUNG VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km27 Phú Nghĩa, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý đơn hàng mua
Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng, thiết kế liên quan từ khách hàng/Trưởng phòng/Kỹ thuật viên
Làm báo giá, phát triển mẫu
Giao tiếp với khách hàng như CHANEL, DIOR, L'OREAL, v.v.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Yêu Cầu Công Việc
Linh hoạt, siêng năng, cẩn thận
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, merchandiser.
Tiếng Anh lưu loát, đặc biệt là kỹ năng nghe và viết


Quyền Lợi
Cơ hội làm việc với các thương hiệu nổi tiếng
Cơ hội làm việc và đào tạo ở nước ngoài
Ăn trưa tại công ty
Nghỉ chủ nhật hàng tuần
Lương tháng thứ 13
Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc.
Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.






Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
