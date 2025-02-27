Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,, TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các kênh truyền thông: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, Google Ads, Website,...

Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh: Tìm hiểu về thị trường và cạnh tranh để cập nhật xu hướng mới nhất và đưa ra các ý tưởng tốt hơn cho nội dung sáng tạo thu hút người xem, ứng viên (nếu có).

Thiết kế: Có khả năng thiết kế cơ bản để tạo ra nội dung trực quan và hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội. Thiết kế hình ảnh phục vụ các hoạt động marketing như banner, poster, brochure, catalog, profile công ty, mẫu quảng cáo, email marketing,…

Tối ưu hóa nội dung: Hiểu biết về content SEO và các nền tảng truyền thông xã hội để tối ưu hóa nội dung và đưa ra các giải pháp để tăng tầm nhìn và tương tác.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông ( Digital, Offline...) như: bài viết, chụp ảnh và dựng video/clip quảng bá sản phẩm, cơ sở vật chất, và các sự kiện.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing , đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Phối hợp với quản lý để tăng trưởng content, chi phí (nếu có) để đạt hiệu quả cao thông qua các hoạt động truyền thông.

Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn theo tiến độ kế hoạch.

Các công việc liên quan theo chỉ đạo và định hướng của người quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế các trường đại học: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí marketing trở lên là 1 lợi thế.

Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, công cụ và hệ thống trong digital marketing như SEO/SEM, Chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo, Google Ads, Email marketing, Mạng xã hội, Content marketing, và các công cụ đo lường hiệu quả.

Sử dụng thành thạo mạng xã hội và các ứng dụng đồ họa như Capcut, Canva..., chỉnh sửa video và công nghệ AI.

Hiểu biết về ánh sáng, bố cục, và hậu kỳ hình ảnh/video. Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh, và dựng video.

Trung thực, chủ động, có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng viết content tốt, lên ý tưởng sáng tạo, bắt trend nhanh.

Làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác, cầu toàn trong công việc.

Sáng tạo, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.

Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 7- 8tr/tháng + thưởng theo kết quả công việc (thỏa thuận theo năng lực khi trao đổi phỏng vấn)

Không áp lực KPI.

Môi trường trẻ trung, năng động, tạo cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

Liên hoan hàng tháng, du lịch công ty mỗi quý.

Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được xét thăng tiến sau 3 tháng, mức lương và đãi ngộ cao hơn.

Thưởng lễ, Tết và các chương trình vinh danh nhân viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

