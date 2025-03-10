Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH ULIBEE Group
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH ULIBEE Group

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH ULIBEE Group

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên chiến dịch cho các chiến dịch, nội dung lên các kênh truyền thông.
Xây dựng tài nguyên phục vụ các nhiệm vụ tiếp thị , thu hút khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội
Lập kế hoạch và báo cáo chi tiết các kênh tiếp thị đang triển khai.
Lên kế hoạch cho các chiến dịch sắp chạy và ý tưởng cho sản phẩm của ULIBEE
Lên kế hoạch báo cáo tiến độ công việc hoàn thành
Đề xuất ý tưởng sáng nào nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty.
Chủ động phối hợp cùng các phòng ban, vị trí khác nhau để tăng năng suất và chất lượng công việc.
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng
Phụ trách các công việc khác được giao từ cấp trên
Hoàn thành các nhiệm vụ chính và đầu việc được giao

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên.
Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành marketing
Có kiến thức chuyên môn về Marketing
Kỹ năng: Sử dụng máy tính và biết lên bài lên video…
Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, khách quan trong công việc
Hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu được giao đúng thời hạn.

Tại Công ty TNHH ULIBEE Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 -15 triệu/VND ( thỏa thuận theo năng lực) + Hỗ trợ+ Hoa hồng doanh thu
Thời gian thử việc 2 tháng và Hưởng 80% Tổng Lương
Tháng đầu tiên làm việc tốt hiệu quả công việc cao, có thể làm đơn đề nghị lên Ban Giám Đốc để Hưởng 100% Tổng Thu Nhập từ tháng sau.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Phát triển tư duy, kỹ năng, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo chế độ nhà nước.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty
Teambuilding nội bộ công ty
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty
Lương thưởng tết theo chế độ của công ty
Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ULIBEE Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ULIBEE Group

Công ty TNHH ULIBEE Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hà Nội: Tòa NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

