Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH ULIBEE Group
- Hà Nội:
- Tòa NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Lên chiến dịch cho các chiến dịch, nội dung lên các kênh truyền thông.
Xây dựng tài nguyên phục vụ các nhiệm vụ tiếp thị , thu hút khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội
Lập kế hoạch và báo cáo chi tiết các kênh tiếp thị đang triển khai.
Lên kế hoạch cho các chiến dịch sắp chạy và ý tưởng cho sản phẩm của ULIBEE
Lên kế hoạch báo cáo tiến độ công việc hoàn thành
Đề xuất ý tưởng sáng nào nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty.
Chủ động phối hợp cùng các phòng ban, vị trí khác nhau để tăng năng suất và chất lượng công việc.
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng
Phụ trách các công việc khác được giao từ cấp trên
Hoàn thành các nhiệm vụ chính và đầu việc được giao
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành marketing
Có kiến thức chuyên môn về Marketing
Kỹ năng: Sử dụng máy tính và biết lên bài lên video…
Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, khách quan trong công việc
Hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu được giao đúng thời hạn.
Tại Công ty TNHH ULIBEE Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng và Hưởng 80% Tổng Lương
Tháng đầu tiên làm việc tốt hiệu quả công việc cao, có thể làm đơn đề nghị lên Ban Giám Đốc để Hưởng 100% Tổng Thu Nhập từ tháng sau.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Phát triển tư duy, kỹ năng, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo chế độ nhà nước.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty
Teambuilding nội bộ công ty
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty
Lương thưởng tết theo chế độ của công ty
Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ULIBEE Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
