Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên chiến dịch cho các chiến dịch, nội dung lên các kênh truyền thông.

Xây dựng tài nguyên phục vụ các nhiệm vụ tiếp thị , thu hút khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội

Lập kế hoạch và báo cáo chi tiết các kênh tiếp thị đang triển khai.

Lên kế hoạch cho các chiến dịch sắp chạy và ý tưởng cho sản phẩm của ULIBEE

Lên kế hoạch báo cáo tiến độ công việc hoàn thành

Đề xuất ý tưởng sáng nào nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty.

Chủ động phối hợp cùng các phòng ban, vị trí khác nhau để tăng năng suất và chất lượng công việc.

Báo cáo công việc hàng tuần, tháng

Phụ trách các công việc khác được giao từ cấp trên

Hoàn thành các nhiệm vụ chính và đầu việc được giao

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên.

Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành marketing

Có kiến thức chuyên môn về Marketing

Kỹ năng: Sử dụng máy tính và biết lên bài lên video…

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, khách quan trong công việc

Hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu được giao đúng thời hạn.

Tại Công ty TNHH ULIBEE Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 -15 triệu/VND ( thỏa thuận theo năng lực) + Hỗ trợ+ Hoa hồng doanh thu

Thời gian thử việc 2 tháng và Hưởng 80% Tổng Lương

Tháng đầu tiên làm việc tốt hiệu quả công việc cao, có thể làm đơn đề nghị lên Ban Giám Đốc để Hưởng 100% Tổng Thu Nhập từ tháng sau.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Phát triển tư duy, kỹ năng, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo chế độ nhà nước.

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty

Teambuilding nội bộ công ty

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty

Lương thưởng tết theo chế độ của công ty

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ULIBEE Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin