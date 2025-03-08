Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số L7 – 42 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch truyền thông
- Định hướng các kênh truyền thông hiệu quả
- Phát triển truyền thông đa kênh: báo chí, truyền hình, sự kiện, mạng xã hội...
- Phát triển cộng đồng thông qua việc đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo.
- Theo dõi và kiểm duyệt nội dung các bài đăng trên kênh truyền thông được giao.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả dựa trên các số liệu đo lường.
- Triển khai nội dung cho các chiến dịch truyền thông được giao.
-Triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả với cấp trên, quản lý, vận hành, tối ưu các chiến dịch Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Có kinh nghiệm là một lợi thế
3. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video
4. Biết quay, dựng video
5. Chủ động trong công việc
6. Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi
7. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn ( Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng)
2. Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn
3. Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp
4. Chế độ BHYT, BHXH,... Nghỉ lễ, phép theo quy định
5. Cơ hội thăng tiến, phù hợp phát triển bản thân
6. Thời gian làm việc:
Sáng 6h00 – 12h00, chiều từ 13h30 - 15h30 , làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 111 Triều Khúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

