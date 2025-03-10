Tuyển Nhân viên Marketing Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Quản trị khủng hoảng truyền thông

- Theo dõi và giám sát thông tin tiêu cực của thương hiệu bằng hệ thống Social Listening

- Phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông tin tiêu cực và nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông

Xử lý khủng hoảng truyền thông

- Xây dựng kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông, điều hướng dư luận

- Phối hợp với các phòng ban, đối tác truyền thông để triển khai các phương án xử lý khủng hoảng

- Theo dõi, đo lường hiệu quả của các biện pháp xử lý khủng hoảng

Thực hiện báo cáo khủng hoảng truyền thông

- Thực hiện báo cáo phân tích sự vụ trong và hậu khủng hoảng

- Thực hiện báo cáo kết quả xử lý khủng hoảng truyền thông

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong các lĩnh vực liên quan ( Xử lý khủng hoảng truyền thông, PR, Marketing,...)

- Hiểu biết tốt về nền tảng Social Media

- Sử dụng thành thạo Excel, Power Point

- Tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục và xây dựng quan hệ

- Có mối quan hệ rộng với các cơ quan thông tấn, báo chí là điểm cộng

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày nghỉ lễ, sinh nhật Công ty, tết âm lịch, tết dương lịch.

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI care;

Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín;

Đối với nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: được linh động đi muộn hoặc về sớm 1h/ngày;

Được ăn nhẹ vào thứ 5 hàng tuần.

Trợ cấp ăn trưa

Tham gia các CLB của Vega

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

