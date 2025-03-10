Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vinhome Ocean park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn bán hàng cho khách hàng trên các nền tảng
Chăm sóc lại tệp khách hàng tiềm năng của công ty
Giải đáp, hỗ trợ những vấn đề của khách hàng về sản phẩm
Đăng bài, lên ý tưởng về các even bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ
có trách nhiệm với công việc
Biết về edit và content là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực với lương cứng và % hoa hồng bán hàng
Mức chiết khấu cho bản thân cao khi bán đc hàng cho tệp khách bên ngoài
Sau khi được nhận vào làm việc sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của nlđ ( BHXH...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC
