Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhome Ocean park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng cho khách hàng trên các nền tảng

Chăm sóc lại tệp khách hàng tiềm năng của công ty

Giải đáp, hỗ trợ những vấn đề của khách hàng về sản phẩm

Đăng bài, lên ý tưởng về các even bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ

có trách nhiệm với công việc

Biết về edit và content là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực với lương cứng và % hoa hồng bán hàng

Mức chiết khấu cho bản thân cao khi bán đc hàng cho tệp khách bên ngoài

Sau khi được nhận vào làm việc sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của nlđ ( BHXH...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KỲ GIA-TRẦM HƯƠNG CÁC

