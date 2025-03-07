Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa N01 - T2, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing Online: chăm sóc và quản trị website, và các kênh online khác (Facebook, Twitter, Youtube,...) trở thành một công cụ marketing hữu hiệu để truyền thông thông tin về Công ty và đưa website công ty tới đối tượng khách hàng online;

Lên ý tưởng, triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, truyền thông,… nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu;

Xây dựng tài liệu Marketing như: Brochure, Báo giá, Video, Catalogue,…;

Tổ chức khảo sát thị trường và lập báo cáo phân tích thị trường, đưa ra các đề xuất cho chiến

lược marketing;

Phối hợp với Phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Thực hiện các hoạt động PR Marketing khác;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;

Tiếng Anh giao tiếp, đọc viết khá.

Năng lực

Có kiến thức Marketing căn bản, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing;

Có khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén;

Có khả năng sáng tạo, linh hoạt;

Có kỹ năng làm việc nhóm;

Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, quản lý văn bản, dữ liệu;

Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, trung thực, sẵn sàng học hỏi, kiên trì, cầu thị;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành một thành viên IDC Group với 30 năm hoạt động lĩnh vực IT - 19 năm liền Top 5 IT Vietnam;

Môi trường làm việc năng động hiệu quả và trách nhiệm;

Được tham gia Bảo hiểm xã hội, y tế;

Mức lương thỏa thuận và hấp dẫn theo năng lực;

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động;

Áp dụng quy chế đánh giá, xếp hạng nhân viên rõ ràng để quyết định mức lương thưởng cụ thể;

Chế độ lương thưởng rõ ràng, có tích lũy quỹ phúc lợi công ty, phục vụ cho thưởng tết, nghỉ hè;

Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV;

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin