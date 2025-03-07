Tuyển Nhân viên Marketing Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 và 11, N07A, KĐT mới Dịch Vọng. P. Dịch Vọn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Lên ý tưởng, lập kế hoạch và viết nội dung cho website, blog, fanpage, email marketing, PR báo chí...

• Sáng tạo nội dung quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...) đảm bảo thu hút và tối ưu hiệu suất.

• Viết bài mô tả sản phẩm, giới thiệu dịch vụ theo phong cách hấp dẫn, chuẩn SEO.

• Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông qua video, hình ảnh, bài viết.

• Phối hợp với team thiết kế để xây dựng các nội dung trực quan sinh động.

• Quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...

• Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo để tối ưu ngân sách.

• Lên kế hoạch triển khai chiến lược SEO & SEM để tăng traffic cho website.

• Quản lý fanpage, website, đảm bảo nội dung được cập nhật thường xuyên và thu hút người dùng.

• Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hiệu quả.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp.

• Báo cáo hiệu suất hoạt động marketing hàng tháng, đề xuất cải tiến.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện offline, hội thảo, chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực Content Marketing & Digital Marketing.

• Thành thạo các nền tảng quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...) và các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Business Suite...).

• Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung đa dạng, hấp dẫn.

• Hiểu biết về SEO, có kinh nghiệm tối ưu nội dung theo chuẩn SEO là lợi thế.

• Biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản (Canva, CapCut, Photoshop...) là điểm cộng.

• Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm về ngành hàng tươi sống (Thịt/ Hải Sản) là điểm cộng.

• Có tư duy chiến lược, nhạy bén với các xu hướng marketing mới.

• Chủ động, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt.

Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10 - 20 triệu/tháng (theo năng lực và đàm phán)

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cơ hội phát triển.

• Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần.

• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

• Xét tăng lương 1 năm/ lần, tăng lương theo vị trí bổ nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

