Tuyển Nhân viên Marketing Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 và 11, N07A, KĐT mới Dịch Vọng. P. Dịch Vọn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Lên ý tưởng, lập kế hoạch và viết nội dung cho website, blog, fanpage, email marketing, PR báo chí...
• Sáng tạo nội dung quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...) đảm bảo thu hút và tối ưu hiệu suất.
• Viết bài mô tả sản phẩm, giới thiệu dịch vụ theo phong cách hấp dẫn, chuẩn SEO.
• Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông qua video, hình ảnh, bài viết.
• Phối hợp với team thiết kế để xây dựng các nội dung trực quan sinh động.
• Quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...
• Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo để tối ưu ngân sách.
• Lên kế hoạch triển khai chiến lược SEO & SEM để tăng traffic cho website.
• Quản lý fanpage, website, đảm bảo nội dung được cập nhật thường xuyên và thu hút người dùng.
• Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hiệu quả.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp.
• Báo cáo hiệu suất hoạt động marketing hàng tháng, đề xuất cải tiến.
• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện offline, hội thảo, chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực Content Marketing & Digital Marketing.
• Thành thạo các nền tảng quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...) và các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Business Suite...).
• Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung đa dạng, hấp dẫn.
• Hiểu biết về SEO, có kinh nghiệm tối ưu nội dung theo chuẩn SEO là lợi thế.
• Biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản (Canva, CapCut, Photoshop...) là điểm cộng.
• Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm về ngành hàng tươi sống (Thịt/ Hải Sản) là điểm cộng.
• Có tư duy chiến lược, nhạy bén với các xu hướng marketing mới.
• Chủ động, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt.

Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10 - 20 triệu/tháng (theo năng lực và đàm phán)
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cơ hội phát triển.
• Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần.
• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
• Xét tăng lương 1 năm/ lần, tăng lương theo vị trí bổ nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, N07a, KĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

