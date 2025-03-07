Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Rosava Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK 04 - 23, số 20 Gamuda Garden 3 - 8/2 , Khu đô thị C2 - Gamuda Gardens, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online/offline nhằm tăng trưởng thương hiệu và doanh thu.

- Xây dựng và quản lý các chiến lược truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển nội dung quảng cáo, bài viết, video, hình ảnh và các tài liệu marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành [lĩnh vực công ty]).

- Thành thạo các công cụ marketing online như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Google Analytics.

Tại Công Ty TNHH Rosava Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-12 triệu

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của công ty, bao gồm bảo hiểm, nghỉ lễ, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rosava Việt Nam

