Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Toà vietcombank đường Tố Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, zalo, google ...
- Viết các nội dung liên quan đến website, Fan page…chia sẻ lên mạng xã hội và các diễn đàn
- Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách
- Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh
- Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng
- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để hiểu thêm về chân dung khách hàng công ty.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết chỉnh sửa video, làm video quảng cáo, Biết lên các ý tưởng kịch bản content quảng cáo cả video và content chữ.
-Biết sử dụng Phầm mềm PDS, CS6, Adrope, ... Cơ Bản.
- Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường
- Biết phân tích đối thủ cạnh tranh.
- Ham học hỏi, cầu tiến
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ,... theo luật lao động hiện hành
- Thưởng theo chất lượng công việc, tiến độ công việc được giao.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Từ 8h20 đến 17h30, nghỉ trưa 1h40p.( tháng được nghỉ 4 Chủ Nhật và 1 ngày bất kì trong tháng)
- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, sếp tâm lý và tạo điều kiện để phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI