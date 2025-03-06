Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà vietcombank đường Tố Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, zalo, google ...

- Viết các nội dung liên quan đến website, Fan page…chia sẻ lên mạng xã hội và các diễn đàn

- Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách

- Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp

- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo

- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh

- Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng

- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để hiểu thêm về chân dung khách hàng công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ về Fb Ads, Google Ads ....(chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Biết chỉnh sửa video, làm video quảng cáo, Biết lên các ý tưởng kịch bản content quảng cáo cả video và content chữ.

-Biết sử dụng Phầm mềm PDS, CS6, Adrope, ... Cơ Bản.

- Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường

- Biết phân tích đối thủ cạnh tranh.

- Ham học hỏi, cầu tiến

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 triệu - 20 triệu (tùy kinh nghiệm và khả năng) + thưởng % doanh thu của phòng.

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ,... theo luật lao động hiện hành

- Thưởng theo chất lượng công việc, tiến độ công việc được giao.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Từ 8h20 đến 17h30, nghỉ trưa 1h40p.( tháng được nghỉ 4 Chủ Nhật và 1 ngày bất kì trong tháng)

- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, sếp tâm lý và tạo điều kiện để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

