Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH BPO.MP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 252 đường 30/04, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận Sale tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty trong và ngoài nước.

Xác định các cơ hội thị trường mới và đề xuất chiến lược tiếp cận.

Triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing thương hiệu và sản phẩm theo định kỳ ngắn – trung – dài hạn.

Phụ trách quản trị, xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông (website, fanpage...) của công ty và bên ngoài.

Tạo và quản lý nội dung Marketing (bài viết, video, hình ảnh ...).

Sử dụng các công cụ Marketing và phân tích (Google Analytics, SEO, SEM, CRM, v.v.) để đo lường hiệu quả và ROI của các hoạt động Marketing.

Phụ trách các hoạt động truyền thông, PR bên trong nội bộ và bên ngoài công ty, xây dựng hình ảnh của công ty.

Quản trị quan hệ đối ngoại để gia tăng hình ảnh thương hiệu công ty đến với khách hàng và các phương tiện truyền thông.

Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Kinh tế, Ngoại ngữ...

Kiến thức chuyên sâu về Marketing Online, Thương mại điện tử, Marketing Offline và Trade.

Có mối quan hệ trong ngành truyền thông, Marketing.

Vững kiến thức tron việc tối ưu hóa nội dung cho SEO để tăng lưu lượng truy cập website

Có kĩ năng sử dụng các phiên bản ChatPT, Gemini để tạo nội dung là một lợi thế.

Tính cách năng động, nhiệt tình, hoạt bát

Giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục khách hàng

Thông thạo tiếng Anh

Có tinh thần đồng đội, nhanh nhẹn, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales liên quan BPO non-voice (customer chat support, outsourcing...)

Có kinh nghiệm làm việc freelancer, tìm kiếm công việc ở các nước nói tiếng Anh (Châu Âu, Châu Mỹ, Úc...) là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH BPO.MP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo kinh nghiệm và năng lực.

Review lương hàng năm.

Chế độ đầy đủ: Nghỉ mát, BHXH, BHYT...

Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân khẳng định và phát huy năng lực của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BPO.MP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.