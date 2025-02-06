Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Công ty CP thiết bị và hóa chất Thăng Long doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế tại Việt Nam.

1. Thời gian làm việc:

Thời gian: thứ 2 ~ sáng thứ 7

Từ 08h00 – 17h00, hết sáng thứ 7.

* Mô tả công việc:

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa

- Trực tiếp làm thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan, làm thủ tục lấy hàng tại các kho hàng và chuyển hàng về kho công ty.

- Quản lý, liên hệ với bên vận chuyển, theo dõi vận chuyển các đơn hàng, hợp đồng. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng nhập khẩu trong quá trình vận chuyển.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

- Thực hiện thủ tục liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa, theo dõi công nợ các bên đối tác dịch vụ.

- Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục Hải quan (thông quan, nhận hàng tại kho Hải quan) và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu

- Cập nhập thông tin văn bản pháp luật liên quan đến hàng hóa Xuất nhập khẩu.