Tuyển Hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trưng bày hàng hóa tại siêu thị (Thanh Xuân, Hà Nội)



- Quảng cáo thương hiệu, tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng (được đào tạo)



- Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, siêu thị



- Quản lý sắp xếp các quầy hàng tại khu vực mình phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm PG, tư vấn, bán hàng cho các nhãn hàng/ siêu thị



- Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng.



- Không ngại di chuyển



- Có khả năng tư vấn bán hàng.



- Chăm chỉ, nhiệt tình, yêu thích làm việc và tiếp xúc với khách hàng.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng: hấp dẫn, cạnh tranh (thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).



- Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.



- Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao



- Chế độ khác: Quà 8 / 3 & 20 / 10; Quà thiếu nhi dịp 1 / 6 và Tết trung thu, quà sinh nhật, chế độ khác (trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác...) theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin