Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phối hợp để thiết lập hệ thống quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm thành phẩm, hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm...

2. Có kiến thức ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000

3. Kiểm soát quy trình sản xuất

4. Báo cáo, giải quyết sự cố chất lượng

5. Soạn thảo nội dung trên nhãn bao bì. Làm công bố sản phẩm

6. Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến sản phẩm và hệ thống quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

7. Lập các báo cáo chất lượng theo quy định của nhà máy.

8. Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ đúng quy trình.

9. Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho người quản lý trực tiếp.

10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm

2.Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành Công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan

3.Thành tạo tin học văn phòng

4.Có chứng chỉ HACCP hoặc các chứng chỉ liên quan QA

5.Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty TNHH Mega Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

2. Xem xét thưởng lương Tháng 13 theo chính sách công ty

3. Xét duyệt tăng lương hằng năm theo chính sách công ty

4. Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

5. Hỗ trợ cơm trưa khi làm việc tại Nhà máy ở KCN Long Hậu

6. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin