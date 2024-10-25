Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Công ty TNHH Mega Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Mega Việt Phát

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Mega Việt Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phối hợp để thiết lập hệ thống quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm thành phẩm, hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm...
2. Có kiến thức ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000
3. Kiểm soát quy trình sản xuất
4. Báo cáo, giải quyết sự cố chất lượng
5. Soạn thảo nội dung trên nhãn bao bì. Làm công bố sản phẩm
6. Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến sản phẩm và hệ thống quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
7. Lập các báo cáo chất lượng theo quy định của nhà máy.
8. Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ đúng quy trình.
9. Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho người quản lý trực tiếp.
10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
2.Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành Công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan
3.Thành tạo tin học văn phòng
4.Có chứng chỉ HACCP hoặc các chứng chỉ liên quan QA
5.Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty TNHH Mega Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
2. Xem xét thưởng lương Tháng 13 theo chính sách công ty
3. Xét duyệt tăng lương hằng năm theo chính sách công ty
4. Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
5. Hỗ trợ cơm trưa khi làm việc tại Nhà máy ở KCN Long Hậu
6. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mega Việt Phát

Công ty TNHH Mega Việt Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cần Giuộc, Long An

