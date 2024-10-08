Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: LF3 - LF4 Đường Số 1, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị trong nhà máy theo kế hoạch đã được duyệt. Trực tiếp sửa chữa khi MMTB gặp sự cố, thực hiện việc tiếp nhận, sửa chữa, thay thế, tháo lắp mới MMTB, cân chỉnh, cài đặt, chạy thử,...hoặc gia công bên ngoài Luôn cập nhật thông tin về việc thay đổi thông số, hệ thống vận hành máy móc, kịp thời xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình làm việc Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo yêu cầu Chi tiết cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nam, độ tuổi từ năm 1998 - 1985 Có kinh nghiệm 3 năm vị trí tương đương Kỹ sư cơ khí, vận hành chế tạo máy, chi tiết máy. Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, thiết kế được chi tiết máy. Am hiểu về tiêu chuẩn gia công, chế tạo cơ khí. Tốt nghiệp Đại học ngành kỹ thuật, ngành cơ khí, ngành cơ điện. Ưu tiên có kinh nghiêm bên lĩnh vực cơ khí chế tạo. Kỹ năng (về nghiệp vụ: Sử dụng thành thạo máy vi tính, vẽ Autocad Hiểu rõ đặc tính kỷ thuật của các thiết bị cơ khí, vật liệu cơ khí. Hiểu về máy móc, cơ khí. Tiêu chuẩn gia công, chế tạo

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12tr – 15tr (hoặc thoả thuận theo năng lực) Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Lễ, Tết, Team building, Year end Party... Thưởng tháng 13, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm. Quà hiếu, hỷ, ốm đau....từ 500.000đ trở lên. Thưởng các kỳ lễ trong năm 30/04, 01/05; 02/09; tết dương lịch. Quà sinh nhật nhật cho CBNV. Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày. Thưởng các ngày lễ trong năm Trang bị đồng phục trong suốt quá trình công tác, văn phòng phẩm. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

