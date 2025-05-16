Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Số 70 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kiểm soát tuân thủ & đề xuất cải tiến.
Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ (hàng ngày, tháng, năm) các công trình XDDD, nhà ở, nhà trạm, các trạm phát sóng của Viettel do VCC đầu tư tuân thủ quy trình, quy định .
Đầu mối đôn đốc, quản lý khắc phục những điểm không phù hợp, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình, quy định
Chủ trì phân loại, đánh giá sản phẩm tốt/xấu, đạt/không đạt. Loại bỏ sản phẩm xấu, không đạt.
Chủ trì đề xuất các cải tiến các vấn đề vi phạm. khuyến nghị được phát hiện trong quá trình đánh giá.
2. Đào tạo quản lý chất lượng, an toàn, 5S
Quản lý nhu cầu đào tạo của CNKT cho các hoạt động liên quan.
Phối hợp P. KTCN nghiên cứu, đề xuất xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông.
Phụ trách đào tạo, truyền thông cho CBNV đơn vị mình. – Theo dõi và đánh giá hiệu quả đào tạo.
3. Tiếp nhận đánh giá nội bộ, bên ngoài.
Tiếp nhận, đối ứng các đánh giá liên quan của nội bộ Tổng Công ty, CNKT và bên ngoài.
Đầu mối đôn đốc, làm báo cáo khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá.
Đề xuất các cải tiến các vấn đề vi phạm. khuyến nghị được phát hiện trong quá trình đánh giá.
4. Quản lý tài liệu, hồ sơ.
5. Công tác pháp lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung về trình độ học vấn
Giới tính: Nam/ Nữ
Tuổi: không quá 32 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý chất lượng, môi trường, an toàn hoặc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật
Có kinh nghiệm (≥ 01 năm) làm nhân viên quản lý chất lượng, môi trường, an toàn, ISO (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng).
2. Yêu cầu kiến thức
Tin học văn phòng (Microsoft Office, AutoCAD, Visio, Bizagi…).
Hiểu biết về các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và phương pháp thử nghiệm.
Có chứng chỉ kiểm soát chất lượng là một lợi thế (ISO 9000.ISO45000…)
Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý chất lượng trong lĩnh vực Xây dựng.
3. Yêu cầu kỹ năng
Sử dụng được các loại dụng cụ đo lường (ampere kìm, đồng hồ đa năng, đồng hồ đo điện trở đất, tải giả…), đọc và phân tích kết quả đo.
Dễ dàng tiếp cận các công cụ số và phần mềm mới về kiểm tra chất lượng.
Có trách nhiệm và đáng tin cậy.
Có ý thức 5S, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.
Kỹ năng quản lý công việc: Lập và điều hành kế hoạch, quản lý thời gian; kỹ năng tổng hợp – phân tích & định hướng kết quả
Kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, truyền đạt, thuyết trình trước đám đông.

Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 12 – 25 triệu/tháng theo kinh nghiệm
Lương bổ sung 6 tháng/12 tháng/bổ sung hàng tháng/năm/ThưởngTết
Thời gian làm việc từ T2 – T6 + 1 ngày thứ 7/tháng
15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hằng năm, khám sức khoẻ định kỳ.
Phúc lợi Tập đoàn: 48 triệu/năm bao gồm thưởng tất cả ngày Lễ, Tết, ngày 22/12, ngày truyền thống thành lập Tập đoàn, tiền nghỉ mát 6 triệu/năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 70 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

