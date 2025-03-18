Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Golden Plaza, 922 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TPHCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường trong lĩnh vực đào tạo CNTT, Thiết kế, Marketing.

Phân tích dữ liệu SEO (Google Analytics, Google Search Console,...) để đánh giá hiệu quả và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Xây dựng chiến lược SEO tổng thể (on-page, off-page, technical SEO) phù hợp với mục tiêu kinh doanh và ngân sách của VTC Academy.

Đề xuất và triển khai các chiến thuật SEO sáng tạo để cải thiện thứ hạng và lưu lượng truy cập.

Tối ưu hóa nội dung website (meta description, title tag, heading tags,...) và cấu trúc website để cải thiện khả năng thu thập thông tin của các công cụ tìm kiếm.

Phát triển nội dung chất lượng, hữu ích và hấp dẫn (bài viết blog, landing page, infographic, video...) cho website và các kênh truyền thông khác.

Tối ưu hóa tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng (UX).

Đảm bảo website tuân thủ các tiêu chuẩn SEO kỹ thuật (sitemap, robots.txt, schema markup,...)

Kiểm tra và khắc phục các lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến SEO.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO định kỳ (tuần, tháng, quý).

Đánh giá ROI của các chiến dịch SEO và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa.

Cập nhật liên tục các kiến thức và xu hướng mới nhất về SEO.

Phối hợp với các bộ phận khác (Content, Design, Sales) để triển khai các chiến dịch marketing tích hợp.

Quản lý và làm việc với các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ SEO (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể cho các website lớn. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ SEO (Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,...).

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, và Email Marketing.

Có kinh nghiệm quản lý website, tối ưu SEO, và phát triển nội dung sáng tạo.

Biết sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Kỹ năng viết nội dung SEO chất lượng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chủ động giải quyết vấn đề.

Am hiểu sâu sắc về các nguyên tắc và kỹ thuật SEO (on-page, off-page, technical SEO)

Có kiến thức về marketing online, social media marketing và content marketing.

Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript (là một lợi thế).

Ưu tiên

Đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là tuyển sinh, là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng công cụ AI để SEO và viết nội dung là một lợi thế

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính: Thỏa thuận

Chế độ tăng lương: Xem xét hàng năm dựa trên thành tích.

Được tham gia Bảo hiểm xã hội ngay sau khi kết thúc hợp đồng thử việc.

Được nghỉ hưởng lương 01 ngày - Ngày sinh nhật (01 ngày bất kỳ trong tháng sinh nhật).

Các chương trình thưởng các dịp lễ, quà tặng dịp sinh con, cưới hỏi, khám sức khoẻ định kỳ và các hoạt động khác.

Chương trình Teambuilding tổ chức theo Quý hoặc 06 tháng/ lần tại Công ty.

Được tham gia Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe đặc biệt sau 01 năm làm việc chính thức.

Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty).

Các chương trình Đào tạo trong nước và ngoài nước cho nhân viên.

Môi trường văn phòng tiện nghi, sạch sẽ, năng động và trẻ trung.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE

