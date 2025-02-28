Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH SPA AMILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Không Có Kinh Nghiệm Sẽ Được Đào Tạo ( Tính Lương 100% Khi Thử Việc ) Môi Trường Làm Việc Hòa Đồng Lương Thưởng Rõ Ràng Không , Phạt Phí Linh Tinh Lương Cứng 7tr/ 26 Công ( Làm Full Tháng Tính Thêm Ngày Đi Làm và 500K Chuyên Cần) Hỗ Trợ Phí Để Xe Miễn Phí, Hỗ Trợ Ăn Trưa /Bữa Lương Thực Nhận Được Từ 13 Triệu Đến 30 Triệu, Quận Đống Đa