Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH SPA AMILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại HỘ KINH DOANH SPA AMILA
Mức lương
13 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Không Có Kinh Nghiệm Sẽ Được Đào Tạo ( Tính Lương 100% Khi Thử Việc ) Môi Trường Làm Việc Hòa Đồng Lương Thưởng Rõ Ràng Không , Phạt Phí Linh Tinh Lương Cứng 7tr/ 26 Công ( Làm Full Tháng Tính Thêm Ngày Đi Làm và 500K Chuyên Cần) Hỗ Trợ Phí Để Xe Miễn Phí, Hỗ Trợ Ăn Trưa /Bữa Lương Thực Nhận Được Từ 13 Triệu Đến 30 Triệu, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 13 - 35 Triệu
Gọi Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng Quan Tâm
Gọi Xác Nhận Lịch Hẹn Cho Khách Hàng
Báo Cáo Tổng Lịch, Doanh Thu Cuối Tuần
Với Mức Lương 13 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop
kỹ Năng Giao Tiếp
Có Kinh Nghiệm Liên Quan Đến Vị Trí Tuyển Dụng
Tính Trung Thực Trong Công Việc
Tại HỘ KINH DOANH SPA AMILA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SPA AMILA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
