Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 7trieu + % hoa hồng + kpi Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện theo danh sách data có sẵn
Gọi tư vấn chốt đơn theo số nóng hàng ngày từ bộ phận marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
không yêu cầu kinh nghiệm
giọng nói tốt, không nói ngọng,
kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén
giọng nói tốt, không nói ngọng,
kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén
Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
