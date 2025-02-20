Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group

Nhân viên Telesale

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7trieu + % hoa hồng + kpi Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện theo danh sách data có sẵn
Gọi tư vấn chốt đơn theo số nóng hàng ngày từ bộ phận marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

không yêu cầu kinh nghiệm
giọng nói tốt, không nói ngọng,
kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dược Phẩm Mikophar Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 05, ô 11, Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

