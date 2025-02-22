Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Tỉ lệ chốt cao, sản phẩm WIN, hoàn thấp 0
- 1%
- Thu nhập trung bình 15
- 20 triệu (Lương cơ bản 6
- 7 triệu + Phụ cấp + Hoa Hồng + thưởng)
- Làm việc giờ hành chính 8h00
- 17h30, thứ 2
- 7, nghỉ trưa 1h30p
- Được hỗ trợ ăn trưa 30k/ngày, gửi xe miễn phí
- Lương tháng thứ 13, Quỹ thưởng hàng tháng, thưởng nóng thường xuyên.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng (Leader, Quản lý)
- Du lịch hàng năm. Đối với cấp quản lý 2
- 3 lần du lịch trong năm.
- Văn phòng làm việc trẻ trung, môi trường toàn các bạn tr, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tiếp nhận data từ Marketing.
- Trực page/web và các nền tảng khác tư vấn với khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng mới về sản phẩm của công ty và chốt đơn hàng. Tối thiếu 20-30 data mới/ ngày
- Gọi điện/nhắn tin trao đổi khách hàng và chăm sóc khách hàng cũ.
- Thực hiện một số công việc: như báo cáo kết quả công việc theo ngày
- Sản phẩm thương hiệu lớn trên thị trường
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng tin văn phòng.
- Có laptop
Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
