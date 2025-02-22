Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tỉ lệ chốt cao, sản phẩm WIN, hoàn thấp 0 - 1% - Thu nhập trung bình 15 - 20 triệu (Lương cơ bản 6 - 7 triệu + Phụ cấp + Hoa Hồng + thưởng) - Làm việc giờ hành chính 8h00 - 17h30, thứ 2 - 7, nghỉ trưa 1h30p - Được hỗ trợ ăn trưa 30k/ngày, gửi xe miễn phí - Lương tháng thứ 13, Quỹ thưởng hàng tháng, thưởng nóng thường xuyên. - Có lộ trình thăng tiến rõ ràng (Leader, Quản lý) - Du lịch hàng năm. Đối với cấp quản lý 2 - 3 lần du lịch trong năm. - Văn phòng làm việc trẻ trung, môi trường toàn các bạn tr, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận data từ Marketing.

- Trực page/web và các nền tảng khác tư vấn với khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng mới về sản phẩm của công ty và chốt đơn hàng. Tối thiếu 20-30 data mới/ ngày

- Gọi điện/nhắn tin trao đổi khách hàng và chăm sóc khách hàng cũ.

- Thực hiện một số công việc: như báo cáo kết quả công việc theo ngày

- Sản phẩm thương hiệu lớn trên thị trường

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm telesale, sale online, tư vấn, bán hàng là lợi thế.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng tin văn phòng.

- Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

