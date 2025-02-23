Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NHƯ NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Gọi điện theo kịch bản có sẵn, tư vấn và hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám.

Ghi nhận thông tin chi tiết về khách hàng và cuộc gọi trên hệ thống CRM.

Giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ, hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng dịch vụ.-

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, làm việc chủ động và có trách nhiệm.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NHƯ NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, thu nhập tăng theo năng lực & thời gian gắn bó.

Thưởng hiệu suất, doanh thu, thưởng Lễ, Tết.

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: sinh nhật, du lịch, team-building, tất niên, thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Tháng được nghỉ 04 ngày, trừ thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NHƯ NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.