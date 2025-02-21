Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
- Hà Nội: 6
- 10 triệu + 780k trợ cấp
- Lương thử việc 80% lương cứng + KPI
- Được đào tạo và hướng dẫn về các kiến thức liên quan chuyên ngành, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ ( Fanpage, Hotline, mail, tawkto…DATA)
Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ công ty
Xin số, đặt lịch cho khách
Hỗ trợ đổi lịch cho khách
Chủ động tìm kiếm khách hàng mới
Hoàn thành chỉ tiêu được giao trong tháng / quý
Báo cáo khách hàng và doanh số theo yêu cầu
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Thực hiện các công việc khác (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giọng nói dễ nghe
+ Có kinh nghiệm tư vấn, tư vấn nha khoa/ thẩm mỹ là lợi thế
Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI