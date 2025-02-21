Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6

- 10 triệu + 780k trợ cấp

- Lương thử việc 80% lương cứng + KPI

- Được đào tạo và hướng dẫn về các kiến thức liên quan chuyên ngành, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ ( Fanpage, Hotline, mail, tawkto…DATA)
Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ công ty
Xin số, đặt lịch cho khách
Hỗ trợ đổi lịch cho khách
Chủ động tìm kiếm khách hàng mới
Hoàn thành chỉ tiêu được giao trong tháng / quý
Báo cáo khách hàng và doanh số theo yêu cầu
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Thực hiện các công việc khác (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
+ Giọng nói dễ nghe
+ Có kinh nghiệm tư vấn, tư vấn nha khoa/ thẩm mỹ là lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 - 28 đường số 6 KĐT Hà Đô, cổng vào 118 đường 3/2, P.12, Q.10 & Số 18A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh

