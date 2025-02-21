Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 - 10 triệu + 780k trợ cấp - Lương thử việc 80% lương cứng + KPI - Được đào tạo và hướng dẫn về các kiến thức liên quan chuyên ngành, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale

Liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ ( Fanpage, Hotline, mail, tawkto…DATA)

Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ công ty

Xin số, đặt lịch cho khách

Hỗ trợ đổi lịch cho khách

Chủ động tìm kiếm khách hàng mới

Hoàn thành chỉ tiêu được giao trong tháng / quý

Báo cáo khách hàng và doanh số theo yêu cầu

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Thực hiện các công việc khác (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

+ Giọng nói dễ nghe

+ Có kinh nghiệm tư vấn, tư vấn nha khoa/ thẩm mỹ là lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

