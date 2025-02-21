Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V06A08 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Gọi tư vấn sản phẩm

- Gọi xác nhận đơn hàng

- Hỗ trợ khách hàng qua zalo công ty

- Vận đơn, Hỗ trợ khách hàng sau bán

- Có ca trực tối và ngày nghỉ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 20 tuổi trở lên.

- Trên 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gia dụng

- Thành thạo tin học.

- Chăm chỉ, chịu khó, không nói ngọng, có khả năng làm việc ở môi trường áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ... được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.

- Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... ,

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích phát triển và sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

