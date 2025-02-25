Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8.000.000 - 20.000.000 theo năng lực bản thân. - Nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI) - Được đào tạo bài bản chuyên môn, kĩ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, - Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng của công ty, được trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ. - Phụ cấp thâm niên, có xét tăng lương cứng theo năm. - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết, vui vẻ. - Cơ chế thăng tiến rõ ràng, ưu tiên lên vị trí quản lý từ nội bộ. - Đóng BHXH, BHYT, …, tổ chứ, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Gọi điện theo data có sẵn, tư vấn và giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng qua zalo, mess trên data đã sẵn liệu trình.

- Data nóng, không phải tìm khách hàng. (tỷ lệ chuyển đổi tốt, có đội ngũ support- vận đơn hỗ trợ sau chốt).

- Sản phẩm chất lượng, khách quay lại 80%

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Độ tuổi: 2002 - 1985

- Có lap cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

