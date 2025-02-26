Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Year End Party, Team Building, Du lịch hàng năm,...., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
- Tư vấn, gọi điện chăm sóc khách hàng, giải đáp cho KH về các dịch vụ nha khoa (Thẩm mỹ, Implant, Chỉnh nha....).
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Được cung cấp lượng data chất lượng, mới hằng ngày. Với lượng tương tác tốt từ Facebook và nhiều kênh truyền thông khác (website, hotline,...)....
- Gia tăng doanh thu cho công ty từ các nguồn được phân công. .
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm Telesale lĩnh vực Nha khoa, Thẩm mỹ.
- Thành thạo các công cụ MS Office
- Kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
- Kĩ năng quản trị mối quan hệ
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, số nhà 69 Phố Nguyễn Hy Quang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

