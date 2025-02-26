Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

- Tư vấn, gọi điện chăm sóc khách hàng, giải đáp cho KH về các dịch vụ nha khoa (Thẩm mỹ, Implant, Chỉnh nha....).

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)

- Được cung cấp lượng data chất lượng, mới hằng ngày. Với lượng tương tác tốt từ Facebook và nhiều kênh truyền thông khác (website, hotline,...)....

- Gia tăng doanh thu cho công ty từ các nguồn được phân công. .

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm Telesale lĩnh vực Nha khoa, Thẩm mỹ.

- Thành thạo các công cụ MS Office

- Kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

- Kĩ năng quản trị mối quan hệ

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

