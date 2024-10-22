Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động)
-Lập bản vẽ thiết kế 3D cho các dự án của công ty
-Lập bản vẽ chế tạo các chi tiết máy theo yêu cầu của cấp trên
-Bóc tách vật tư, lập danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án
-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
(Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy...
-Năng lực thiết kế tốt, khả năng tư duy sáng tạo tốt
-Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: NX, SOLID WORD
-Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
-Kinh nghiệm làm tự động hoá trong các công ty điện tử công nghiệp
-Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.
-Biết tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế (không biết không sao)
-Kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Hấp dẫn- Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
- Cơ hội phát triển công việc nhiều
- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )
- Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7
- Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của Luật lao động.
- Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, chuẩn công nghiệp, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...
- Thưởng lễ tết, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Hai Vân - Phường Vân Dương - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

