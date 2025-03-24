Tuyển Video Editor công ty TNHH Godgroup làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Gia Bình 2, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, phân tích các video đang có trên thị trường tạo lợi thế cạnh tranh

Lên ý tưởng kịch bản video, tìm tài nguyên hình ảnh, âm thanh và ứng dụng AI

Sắp xếp layout, ý tưởng nội dung video truyền thông

Biên tập, điều chỉnh thành video hoàn chỉnh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng các chuyên ngành quay dựng, thiết kế, truyền thông quảng cáo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit video, sử dụng các công cụ phần mềm đồ họa (AE, Pr, PTS)

Hiểu biết về bố cục, màu sắc, hiệu ứng thị giác

Yêu thích tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, giải trí phương Tây

Tại công ty TNHH Godgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ - 15.000.000đ

Được đào tạo bài bản về Ecommerce

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Thưởng lương tháng 13, thưởng KPI…

BHXH, BHYT…. đầy đủ theo Luật lao động.

Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, tiếp cận kho tài liệu hỗ trợ công việc vô cùng bổ ích, được đào tạo các kiến thức cần thiết định kỳ.

Phụ cấp cơm trưa và nghỉ trưa tại văn phòng.

Team building, tiệc liên hoan theo tháng hoặc quý, du lịch ít nhất 1 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Godgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin