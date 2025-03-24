Tuyển Video Editor công ty TNHH Godgroup làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor công ty TNHH Godgroup làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

công ty TNHH Godgroup
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
công ty TNHH Godgroup

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại công ty TNHH Godgroup

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Gia Bình 2, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, phân tích các video đang có trên thị trường tạo lợi thế cạnh tranh
Lên ý tưởng kịch bản video, tìm tài nguyên hình ảnh, âm thanh và ứng dụng AI
Sắp xếp layout, ý tưởng nội dung video truyền thông
Biên tập, điều chỉnh thành video hoàn chỉnh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng các chuyên ngành quay dựng, thiết kế, truyền thông quảng cáo
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit video, sử dụng các công cụ phần mềm đồ họa (AE, Pr, PTS)
Hiểu biết về bố cục, màu sắc, hiệu ứng thị giác
Yêu thích tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, giải trí phương Tây

Tại công ty TNHH Godgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ - 15.000.000đ
Được đào tạo bài bản về Ecommerce
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Thưởng lương tháng 13, thưởng KPI…
BHXH, BHYT…. đầy đủ theo Luật lao động.
Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, tiếp cận kho tài liệu hỗ trợ công việc vô cùng bổ ích, được đào tạo các kiến thức cần thiết định kỳ.
Phụ cấp cơm trưa và nghỉ trưa tại văn phòng.
Team building, tiệc liên hoan theo tháng hoặc quý, du lịch ít nhất 1 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Godgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH Godgroup

công ty TNHH Godgroup

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà Việt Long Complex, Số 30 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

