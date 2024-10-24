Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô CN1, KCN Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế trang web,thiết kế logo, bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trên các sàn thương mại và kênh truyền thông của công ty Xây dựng & triển khai ý tưởng thiết kế theo yêu cầu sản phẩm sao cho phù hợp Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào công việc hiệu quả. Hỗ trợ các phòng ban khác thiết kế tài liệu và quay dựng video phục vụ công việc Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học/Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, các ngành liên quan khác Có gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng kịp thời Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm, đồ dùng liên quan tới đặc thù công việc Các chính sách và chế độ phúc lợi : BHXH,ngày lễ tết, sinh nhật, team buidling,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

