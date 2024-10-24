Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
- Hưng Yên: Lô CN1, KCN Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế trang web,thiết kế logo, bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trên các sàn thương mại và kênh truyền thông của công ty
Xây dựng & triển khai ý tưởng thiết kế theo yêu cầu sản phẩm sao cho phù hợp
Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào công việc hiệu quả.
Hỗ trợ các phòng ban khác thiết kế tài liệu và quay dựng video phục vụ công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban lãnh đạo.
Thiết kế trang web,thiết kế logo, bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trên các sàn thương mại và kênh truyền thông của công ty
Xây dựng & triển khai ý tưởng thiết kế theo yêu cầu sản phẩm sao cho phù hợp
Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào công việc hiệu quả.
Hỗ trợ các phòng ban khác thiết kế tài liệu và quay dựng video phục vụ công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học/Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, các ngành liên quan khác
Có gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng kịp thời
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm, đồ dùng liên quan tới đặc thù công việc
Các chính sách và chế độ phúc lợi : BHXH,ngày lễ tết, sinh nhật, team buidling,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI