Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN1, KCN Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế trang web,thiết kế logo, bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trên các sàn thương mại và kênh truyền thông của công ty Xây dựng & triển khai ý tưởng thiết kế theo yêu cầu sản phẩm sao cho phù hợp Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào công việc hiệu quả. Hỗ trợ các phòng ban khác thiết kế tài liệu và quay dựng video phục vụ công việc Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban lãnh đạo.
Thiết kế trang web,thiết kế logo, bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trên các sàn thương mại và kênh truyền thông của công ty
Xây dựng & triển khai ý tưởng thiết kế theo yêu cầu sản phẩm sao cho phù hợp
Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào công việc hiệu quả.
Hỗ trợ các phòng ban khác thiết kế tài liệu và quay dựng video phục vụ công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học/Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, các ngành liên quan khác Có gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng kịp thời Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học/Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, các ngành liên quan khác
Có gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng kịp thời
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm, đồ dùng liên quan tới đặc thù công việc Các chính sách và chế độ phúc lợi : BHXH,ngày lễ tết, sinh nhật, team buidling,...
Lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm, đồ dùng liên quan tới đặc thù công việc
Các chính sách và chế độ phúc lợi : BHXH,ngày lễ tết, sinh nhật, team buidling,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô L1-06B, Lô L1-07B, Lô L1-08B khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

