Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
- Hồ Chí Minh: LÔ B14/I ĐƯỜNG SỐ 2A, KCN VĨNH LỘC, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Ưu tiên biết lái xe nâng
Nhận hàng theo đơn hàng có sẵn, kiểm tra, nhập kho và sắp xếp hàng hóa vào kho của Công ty.
Thực hiện xuất kho, kiểm tra hàng hóa, đảm bảo đủ số lượng, quy cách và chất lượng đơn hàng trước khi giao.
Hỗ trợ hoạt động giao hàng
Tham gia công tác kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột xuất.
Sắp xếp, bảo quản hàng hóa lưu trong kho khoa học và an toàn PCCC.
Một số công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
Một số yêu cầu khác của cấp trên về sắp xếp kho, hàng hóa,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có 1 kinh nghiệm năm ở vị trí tương đương
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h/ngày. Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định Nhà Nước.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Lương tháng 13, thưởng khác,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI