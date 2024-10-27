Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng

• Thực hiện bản vẽ 2D chi tiết nội thất, thi công thô (trần, tường, sàn v.v...)

• Phối hợp với bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thi công, hồ sơ xin phép thi công, hoàn công, nghiệm thu

• Hỗ trợ thông tin, phối hợp với đội thiết kế, thi công để theo dõi, cập nhật bản vẽ trong quá trình thi công

• Bóc tách sườn khối lượng dự toán theo bản vẽ

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt Autocad, 3D Max v.v... am hiểu về Sketchup là 1 lợi thế

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Trình độ: từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan nội thất, kiến trúc

• Am hiểu vật liệu và có những giải pháp linh hoạt trong việc triển khai thi công

• Có khả năng phối hợp tốt với bộ phận thiết kế và các bên đối tác.

• Có kiến thức về kết cấu và kỹ thuật thi công tại công trình

• Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc

Yêu cầu CV đính kèm Bản vẽ đã thực hiện

Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 triệu-13 triệu + % hoa hồng công trình

• Lương tháng 13.

• Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty

• Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe

• Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm.

• Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm.

• Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực.

• Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH).

• Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty.

• Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

