Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng
• Thực hiện bản vẽ 2D chi tiết nội thất, thi công thô (trần, tường, sàn v.v...)
• Phối hợp với bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thi công, hồ sơ xin phép thi công, hoàn công, nghiệm thu
• Hỗ trợ thông tin, phối hợp với đội thiết kế, thi công để theo dõi, cập nhật bản vẽ trong quá trình thi công
• Bóc tách sườn khối lượng dự toán theo bản vẽ
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt Autocad, 3D Max v.v... am hiểu về Sketchup là 1 lợi thế
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Trình độ: từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan nội thất, kiến trúc
• Am hiểu vật liệu và có những giải pháp linh hoạt trong việc triển khai thi công
• Có khả năng phối hợp tốt với bộ phận thiết kế và các bên đối tác.
• Có kiến thức về kết cấu và kỹ thuật thi công tại công trình
• Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc
Yêu cầu CV đính kèm Bản vẽ đã thực hiện

Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 triệu-13 triệu + % hoa hồng công trình
• Lương tháng 13.
• Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty
• Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe
• Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm.
• Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm.
• Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực.
• Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH).
• Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty.
• Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

