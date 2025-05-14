Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Công ty TNHH Mỹ phẩm SMD Việt Nam (36 Nguyễn Văn Kỉnh, Thành Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Quay và dựng video:

- Chịu trách nhiệm quay và sản xuất video phù hợp với chiến dịch Marketing, đặc biệt là trên nền tảng Tiktok;

b. Cắt ghép và chỉnh sửa video:

- Xử lý hậu kì video, bao gồm chỉnh sửa màu sắc, âm thanh, hiệu ứng, chèn phụ đề;

- Tối ưu hóa thời lượng video ngắn (dưới 60s) để đảm bảo tính hấp dẫn, thu hút người xem;

c. Sáng tạo nội dung video:

- Đề xuất ý tưởng, kịch bản video bắt trend, phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của Công ty;

- Phối hợp với đội ngũ Content, Marketing để triển khai các chiến dịch video hiệu quả;

d. Phối hợp nhóm:

- Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để đảm bảo chất lượng video và thống nhất concept Marketing;

- Đóng góp ý tưởng phát triển thương hiệu qua các hình thức video đa dạng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay dựng video, ưu tiên đã từng làm việc trên các nền tảng như Tiktok, Youtube hoặc Facebook;

- Thành thạo các phần mềm dựng video như Capcut, Adobe Premiere Pro, After Effects,..

- Hiểu biết về các xu hướng, thuật toán Tiktok;

- Có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các vấn yêu cầu chỉnh sửa và thay đổi;

- Có tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng chịu áp lực và đáp ứng deadline chặt chẽ.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thoả thuận

- Thưởng thâm niên, thưởng dự án, thưởng cuối năm

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Du lịch hoặc team building hàng năm

- Hỗ trợ phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin