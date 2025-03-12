Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LK3 - 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Với mục tiêu trở thành đơn vị môi giới và phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực phía Nam, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS HAUSLANDđang tìm kiếm những "chiến binh" kinh doanh xuất sắc để cùng chinh phục những đỉnh cao doanh số mới!

BẠN SẼ LÀM GÌ TẠI HAUSLAND?

- Tham gia bán các dự án bất động sản do Công ty phân phối của các Chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước, đạt KPI doanh số theo từng giai đoạn.

- Chủ động khai thác khách hàng từ nhiều kênh (online, offline) và tiếp cận khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao dịch thành công, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau mua bán.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý, đảm bảo phù hợp với phạm vi công việc và năng lực cá nhân

- KHÔNG ĐẠT KPI VẪN ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG CỨNG !!

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 – 35 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales trong các ngành liên quan: bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, vàng, nội thất , xe ô tô....

- Có xe máy và smartphone để phục vụ công việc

- Cơ hôi thăng tiến lên Trưởng Nhóm sau 6 tháng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ CHẾ LƯƠNG CỨNG+ PHỤ CẤP + THƯỞNG + HOA HỒNG

- Thưởng: Thưởng KPI, + thưởng nóng ( upto 120.000 triệu) + hoa hồng không giới hạn/ giao dịch

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Hỗ trợ data khách hàng tiềm năng liên tục từ các chiến dịch Marketing chuyên nghiệp.

- Đào tạo bài bản từ các chuyên gia đầu ngành, nâng cao kỹ năng bán hàng & quản lý.

- Cầm tay chỉ việc – Được hỗ trợ chốt deal bởi quản lý dày dặn kinh nghiệm, Top sales thị trường.

- Đội ngũ Back Office lo toàn bộ thủ tục giấy tờ, giúp bạn chỉ cần bứt phá doanh số.

- Kế toán hỗ trợ quyết toán thuế & hoàn thuế TNCN cuối năm, đảm bảo tối ưu thu nhập.

- Đồng phục chuyên nghiệp, tạo dựng hình ảnh chỉn chu trong mắt khách hàng.

- Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch, team building, tiệc sinh nhật.

- Môi trường trẻ trung, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp bạn phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin