Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: bao gồm lương cứng (7tr) + % doanh số KPI ) – cơ chế tốt trong thị trường. - Thưởng nóng khi đạt vượt chỉ tiêu lớn. - Thưởng NVXS trong tháng. - Có cơ hội thăng tiến cao. - Thưởng doanh thu, thưởng doanh số, thưởng KPI không giới hạn. - Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, trợ cấp... - Thưởng tháng 13 + thưởng tết. - Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước - Đi du lịch trong ngoài nước 1 - 2 lần/ năm, teambuilding... - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến. - Đư, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển từ Nhật Bản - Việt Nam, Mỹ - Việt Nam....

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ Đấu giá, mua hộ hàng Nhật Bản và Hàng Mỹ về Việt Nam.

- Báo giá, tư vấn dịch vụ và chốt sale

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

- Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần.

- Một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm khối khách hàng cá nhân .

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sales và bán hàng online

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí: Nhân viên Kinh doanh.

- Sử dụng office văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREEN

