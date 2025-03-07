Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ban Cơ Yếu Chính Phủ, Số 43 Đ. Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tiếp nhận DATA có sẵn thực hiện các cuộc gọi để tư vấn giải pháp quản lý

Tư vấn, hướng dẫn, demo giải pháp, chốt/triển khai hợp đồng với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng (trong trường hợp KH yêu cầu).

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp...

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ (1996-2k5)

Thành thạo máy tính.

Có ý thức tự giác, kỷ luật và đúng giờ

Có máy tính cá nhân.

(Chấp nhận Sinh viên đại học năm cuối làm Fulltime)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 VNĐ - 7.000.000VNĐ + thưởng theo KPI

Thu Nhập: 7.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ (Không giới hạn)

(Không giới hạn)

Xét tăng lương hàng năm

Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13

Hỗ trợ đóng BHXH

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Có canteen trà cafe miễn phí, có tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ

Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH

