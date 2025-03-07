Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Ban Cơ Yếu Chính Phủ, Số 43 Đ. Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tiếp nhận DATA có sẵn thực hiện các cuộc gọi để tư vấn giải pháp quản lý
DATA có sẵn
Tư vấn, hướng dẫn, demo giải pháp, chốt/triển khai hợp đồng với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng (trong trường hợp KH yêu cầu).
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp...
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ (1996-2k5)
Thành thạo máy tính.
Có ý thức tự giác, kỷ luật và đúng giờ
Có máy tính cá nhân.
(Chấp nhận Sinh viên đại học năm cuối làm Fulltime)
Thành thạo máy tính.
Có ý thức tự giác, kỷ luật và đúng giờ
Có máy tính cá nhân.
(Chấp nhận Sinh viên đại học năm cuối làm Fulltime)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000 VNĐ - 7.000.000VNĐ + thưởng theo KPI
Thu Nhập: 7.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ (Không giới hạn)
Thu Nhập: 7.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ
(Không giới hạn)
Xét tăng lương hàng năm
Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13
Hỗ trợ đóng BHXH
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Có canteen trà cafe miễn phí, có tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ
Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Thu Nhập: 7.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ (Không giới hạn)
Thu Nhập: 7.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ
(Không giới hạn)
Xét tăng lương hàng năm
Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13
Hỗ trợ đóng BHXH
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Có canteen trà cafe miễn phí, có tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ
Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI