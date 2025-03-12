Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP TS24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 phân khu 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải đáp, chăm sóc khách hàng về sản phẩm, hệ thống, dịch vụ qua các kênh hỗ trợ (Điện thoại, Email, Fanpage...)

Tư vấn giới thiệu dịch vụ, sản phẩm công ty từ Data được cung cấp

Tư vấn sản phẩm: Trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng, hỗ trợ demo sản phẩm.

Tìm kiếm khách hàng: chủ động hoặc sử dụng data công ty, đặt lịch hẹn demo với đội chuyên gia

Được đào tạo về sản phẩm của công ty.

Thời gian làm việc: 9h00 – 12h00/ 14h00-17h00.

Tối thiểu 20h/ tuần, 80h/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 – 35

Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử, Nhân sự...

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Marketing hoặc đam mê kinh doanh.

Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Chủ động, kỷ luật, tinh thần cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng, yêu thích công nghệ là lợi thế.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tại Công ty CP TS24 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3.000.000 + hoa hồng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng – Trở thành nhân viên chính thức sau 3-6 tháng!

Đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn & chăm sóc khách hàng.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có định hướng phát triển lâu dài.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn & giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TS24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TS24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.