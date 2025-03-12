Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP TS24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP TS24
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công ty CP TS24

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty CP TS24

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14 phân khu 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải đáp, chăm sóc khách hàng về sản phẩm, hệ thống, dịch vụ qua các kênh hỗ trợ (Điện thoại, Email, Fanpage...)
Tư vấn giới thiệu dịch vụ, sản phẩm công ty từ Data được cung cấp
Tư vấn sản phẩm: Trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng, hỗ trợ demo sản phẩm.
Tìm kiếm khách hàng: chủ động hoặc sử dụng data công ty, đặt lịch hẹn demo với đội chuyên gia
Được đào tạo về sản phẩm của công ty.
Thời gian làm việc: 9h00 – 12h00/ 14h00-17h00.
Tối thiểu 20h/ tuần, 80h/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 – 35
Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử, Nhân sự...
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Marketing hoặc đam mê kinh doanh.
Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Chủ động, kỷ luật, tinh thần cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng, yêu thích công nghệ là lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tại Công ty CP TS24 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3.000.000 + hoa hồng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng – Trở thành nhân viên chính thức sau 3-6 tháng!
Đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn & chăm sóc khách hàng.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có định hướng phát triển lâu dài.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn & giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TS24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TS24

Công ty CP TS24

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 285/94B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

