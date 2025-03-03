Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13h30

- 21h30 (ca chiều tối), Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tiếp cận, tư vấn cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty.
- Chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
- Phối hợp với các bộ phận (cung ứng, sale on, kế toán,phòng váy, makeup, nhiếp, cskh...) để hoàn thành hợp đồng.
- Hẹn lịch thử váy, và theo sát quá trình, cũng như thử trang phục, kiểm tra chất lượng cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng offline
- Trình độ tối thiểu THPT (Biết sứ dụng máy tính)
- Có kỹ năng về bán hàng & xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 181 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

