Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13h30
- 21h30 (ca chiều tối), Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tiếp cận, tư vấn cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty.
- Chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
- Phối hợp với các bộ phận (cung ứng, sale on, kế toán,phòng váy, makeup, nhiếp, cskh...) để hoàn thành hợp đồng.
- Hẹn lịch thử váy, và theo sát quá trình, cũng như thử trang phục, kiểm tra chất lượng cho khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán hàng offline
- Trình độ tối thiểu THPT (Biết sứ dụng máy tính)
- Có kỹ năng về bán hàng & xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
