Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13h30 - 21h30 (ca chiều tối), Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tiếp cận, tư vấn cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty.

- Chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận (cung ứng, sale on, kế toán,phòng váy, makeup, nhiếp, cskh...) để hoàn thành hợp đồng.

- Hẹn lịch thử váy, và theo sát quá trình, cũng như thử trang phục, kiểm tra chất lượng cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng offline

- Trình độ tối thiểu THPT (Biết sứ dụng máy tính)

- Có kỹ năng về bán hàng & xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.