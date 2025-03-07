Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi - a... − Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 60.000 nhân viên. − Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt. − Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. − Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

− Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp (Sản phẩm Internet, Truyền hình và Camera FPT)

− Kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo bài bản)

− Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

− Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi từ 20 – 35.

− Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.

− Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

− Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

− Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

− Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin