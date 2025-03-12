Tuyển Nhân viên Tư vấn Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Đảm nhận công việc sàn TMĐT và phát triển theo mục tiêu.

Tư vấn và thu hút khách hàng sỉ và sản xuất trong phiên livestream sản phẩm (lưu ý camera chỉ quay sản phẩm, nhân viên ngồi sau tư vấn).

Báo cáo tiến độ công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Ghi chép nhập liệu danh sách hàng xuất và kiểm tra hàng trả vào file lưu trữ và hệ thống công ty.

Hỗ trợ kho đóng bao bì các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang mới sản xuất.

Hỗ trợ kho in đơn và Đóng gói hàng hóa khi có yêu cầu.