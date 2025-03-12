Tuyển Nhân viên Tư vấn Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Facio Shop
- Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm nhận công việc sàn TMĐT và phát triển theo mục tiêu.
Tư vấn và thu hút khách hàng sỉ và sản xuất trong phiên livestream sản phẩm (lưu ý camera chỉ quay sản phẩm, nhân viên ngồi sau tư vấn).
Báo cáo tiến độ công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Ghi chép nhập liệu danh sách hàng xuất và kiểm tra hàng trả vào file lưu trữ và hệ thống công ty.
Hỗ trợ kho đóng bao bì các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang mới sản xuất.
Hỗ trợ kho in đơn và Đóng gói hàng hóa khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm.
Sử dụng thành thạo máy vi tính Excel, Word.
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển tốt
Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
