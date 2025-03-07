Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP PAINT & MORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 135/37/71 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn và đề xuất giải pháp màu sắc phù hợp với không gian nội thất.
Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển ý tưởng.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế và thi công để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Mỹ thuật
Có chuyên môn và được đào tạo.
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và yêu thích màu sắc.
Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Photoshop
Có chuyên môn và được đào tạo.
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và yêu thích màu sắc.
Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Photoshop
Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản
Được đào tạo bài bản từ đầu.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo bài bản từ đầu.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI