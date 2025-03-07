Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP PAINT & MORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135/37/71 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn và đề xuất giải pháp màu sắc phù hợp với không gian nội thất.

Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển ý tưởng.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế và thi công để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Mỹ thuật

Có chuyên môn và được đào tạo.

Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và yêu thích màu sắc.

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Photoshop

Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản

Được đào tạo bài bản từ đầu.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE

