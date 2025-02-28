Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ của công ty.
Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.
Quản lý và chăm sóc khách hàng thân thiết.
Báo cáo doanh thu và kết quả công việc cho quản lý.
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực tư vấn thẩm mỹ
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
