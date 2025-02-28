Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ của công ty.

Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

Quản lý và chăm sóc khách hàng thân thiết.

Báo cáo doanh thu và kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực tư vấn thẩm mỹ

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES

