Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tháp 1, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Tư vấn – Đăng kí thi (85%):
– Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký, chuyển/hủy các bài thi cho khách hàng.
– Scan và lưu hồ sơ phiếu đăng ký/ giấy tờ tùy thân của thí sinh theo đúng nơi quy định.
– Kiểm tra tình trạng dự thi của thí sinh
2. Thực hiện các báo cáo và kiểm tra tính hợp lệ thông tin dự thi của thí sinh (10%)
3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (5%)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành quản trị, hành chính văn phòng, kế toán, thương mại hoặc các ngành có liên quan.
– Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tới điều phối, quầy đăng ký, giáo dục, hành chính văn phòng, khách sạn từ 1 năm trở lên
– Có tinh thần làm việc đội nhóm và độc lập- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn,vui vẻ, trung thực, có tính kỷ luật
– Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
– Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tới điều phối, quầy đăng ký, giáo dục, hành chính văn phòng, khách sạn từ 1 năm trở lên
– Có tinh thần làm việc đội nhóm và độc lập- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn,vui vẻ, trung thực, có tính kỷ luật
– Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng Lễ, Tết
Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật
Khám sức khỏe hàng năm
Các chương trình đào tạo
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ nghỉ phép
Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật
Khám sức khỏe hàng năm
Các chương trình đào tạo
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI