Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tháp 1, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

1. Tư vấn – Đăng kí thi (85%):

– Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký, chuyển/hủy các bài thi cho khách hàng.

– Scan và lưu hồ sơ phiếu đăng ký/ giấy tờ tùy thân của thí sinh theo đúng nơi quy định.

– Kiểm tra tình trạng dự thi của thí sinh

2. Thực hiện các báo cáo và kiểm tra tính hợp lệ thông tin dự thi của thí sinh (10%)

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (5%)

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành quản trị, hành chính văn phòng, kế toán, thương mại hoặc các ngành có liên quan.

– Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tới điều phối, quầy đăng ký, giáo dục, hành chính văn phòng, khách sạn từ 1 năm trở lên

– Có tinh thần làm việc đội nhóm và độc lập- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn,vui vẻ, trung thực, có tính kỷ luật

– Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng Lễ, Tết

Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật

Khám sức khỏe hàng năm

Các chương trình đào tạo

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ nghỉ phép

