Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

− Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
− Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
− Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Nam - tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi từ 20 – 35.
− Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.
− Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
− Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
− Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
− Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-39A Đường 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

