Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

Nhân viên Tư vấn

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Teambuilding, Bóng đá, Cầu lông hàng tuần

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính.
- Không áp đặt doanh số
- Tiếp nhận, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng quan tâm dự án do công ty triển khai.
- Hỗ trợ, giải đáp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho khách hàng.
- Môi trường làm việc rất thoải mái , trẻ trung năng động và thân thiện, rất nhiệt huyết cho các bạn trẻ mới ra trường hoặc những bạn có tinh thần cầu tiến cao.
- Công ty đào tạo hàng tuần/tháng/quý về chuyên môn và giao tiếp để trở thành những chuyên viên tư vấn xuất sắc.
- Hỗ trợ tối đa cho các Sinh viên mới ra trường và Sinh viên thực tập.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ 18-26 tuổi
- Môi trường làm việc năng động, văn hóa GenZ rất phù hợp cho các bạn mới ra Trường.
- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.
- Yêu kinh doanh, thích kiếm tiền.
- Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.
- Vui vẻ, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngại khó, ham học hỏi, chí cầu tiến cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS, tư vấn tài chính, bảo hiểm,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện.
- Hỗ trợ tối đa cho các Sinh viên mới ra trường và Sinh viên thực tập.
- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, lắp.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 12 triệu VND trở lên
Lương cứng: Trên 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

