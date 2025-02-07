Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Teambuilding, Bóng đá, Cầu lông hàng tuần - Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính.

- Không áp đặt doanh số

- Tiếp nhận, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng quan tâm dự án do công ty triển khai.

- Hỗ trợ, giải đáp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho khách hàng.

- Môi trường làm việc rất thoải mái , trẻ trung năng động và thân thiện, rất nhiệt huyết cho các bạn trẻ mới ra trường hoặc những bạn có tinh thần cầu tiến cao.

- Công ty đào tạo hàng tuần/tháng/quý về chuyên môn và giao tiếp để trở thành những chuyên viên tư vấn xuất sắc.

- Hỗ trợ tối đa cho các Sinh viên mới ra trường và Sinh viên thực tập.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ 18-26 tuổi

- Môi trường làm việc năng động, văn hóa GenZ rất phù hợp cho các bạn mới ra Trường.

- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

- Yêu kinh doanh, thích kiếm tiền.

- Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.

- Vui vẻ, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngại khó, ham học hỏi, chí cầu tiến cao.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS, tư vấn tài chính, bảo hiểm,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện.

- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, lắp.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 12 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

