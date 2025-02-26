Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lương cứng + thưởng theo hiệu suất (trao đổi khi tham gia phỏng vấn)
- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Quản lý hồ sơ học viên, giáo viên, lịch học.
- Hỗ trợ phụ huynh, học viên, tư vấn tuyển sinh.
- Sắp xếp sự kiện, hoạt động của trường.
- Hỗ trợ quay clip TikTok cho marketing.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Hàn (bắt buộc), tiếng Anh là lợi thế.
Cẩn thận, thân thiện, giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Google Sheets.
Ưu tiên sẵn sàng hỗ trợ truyền thông, mạnh dạn trước máy quay
Cẩn thận, thân thiện, giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Google Sheets.
Ưu tiên sẵn sàng hỗ trợ truyền thông, mạnh dạn trước máy quay
Tại CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI