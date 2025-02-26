Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc. Được tham gia các khóa đào tạo về lĩnh vực trung tâm tiếng Anh Công việc ổn định, lâu dài Được ký hợp đồng lao động và đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo luật định Chế độ du lịch Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái Các chế độ khác theo chế độ của Tổng công ty, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (gọi điện, chat zalo,...)
Tư vấn trực tiếp, tiếp nhận data từ bộ phận marketing, telesale tìm kiếm phụ huynhn học viên mới.
Tiếp nhận phản hồi khách hàng phối hợp với bộ phận liên quan xử lí.
2. : Quản lí thông tin học viên, làm báo cáo
Quản lí cập nhật dữ liệu các file quản lí được giao.
Công tác quản lí chăm sóc học viên trong khóa học thông báo phụ huynh học sinh các hoạt động vủa Trung tâm, chương trình tuyển sinh, tái ghi danh, liên lạc phụ huynh chăm sóc học viên vắng, theo dõi báo cáo kết quả thi cuối khóa.
3. Quản lí kho trung tâm
Nhập, xuất kho sách, quà tặng cho học sinh.
Kiểm kê số lượng báo tồn kho và lập kế hoạch phối hợp PĐT để nhập hàng mới, tìm hiểu và đề xuất các quà tặng nhận diện.
4. Quản lí công nợ
Theo dõi hóa đơn học phí nợ.
Gọi nhắc Phụ huynh đóng đúng hẹn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng nắm bắt tâm lí, thuyết phục khách hàng.
Giọng nói chuẩn, rõ ràng.
Chăm chỉ, cẩn thận. Thái độ hòa nhã, tư duy tích cực, hứng thú với công việc, có mục tiêu.
Khả năng làm việc đội nhóm và đôc lập.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85/31 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

