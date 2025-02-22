Tuyển Nhân viên vận hành Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Savills Vietnam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Savills Vietnam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Savills Vietnam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

A. VẬN HÀNH:
I. Hiệu suất nhân viên
Kiểm tra số lượng và giám sát chất lượng công việc của nhân viên thuê ngoài mỗi ngày.
Hỗ trợ giám sát nhân viên bảo vệ Phú Mỹ Hưng, bảo đảm các nhân viên thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.
Giám sát các hoạt động diệt côn trùng, làm việc với đội chăm sóc cây cảnh,….
Tham gia vào nhiệm vụ thu hồi các khoản mà khách hàng phải thanh toán bị quá hạn.
Hỗ trợ quản lý hoạt động bãi xe.
II. Kiểm soát chi phí và tiết kiệm năng lượng
Kiểm tra, giám sát để bảo đảm thời gian hoạt động của các trang thiết bị điện, điện lạnh, hệ thống chiếu sáng trong tòa nhà một cách hợp lý.
Bộ phận Vận hành thực hiện quy trình kiểm soát hàng tồn kho và hàng xuất kho.
III. Sự hài lòng của khách hàng
Luôn ưu tiên cho việc thông tin đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng trong phạm vi cho phép và đúng quy định của Công ty.
Nhận dạng và phát hiện các sai sót trong hoạt động của hệ thống, các dấu hiệu hư hỏng và báo cáo cho Quản lý trực tiếp.
Hỗ trợ giám sát các nhà thầu của khách hàng trong các công việc sửa chữa hay bảo trì.
IV. An toàn và bảo mật
Bảo đảm các nội quy và quy trình phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động
Tham gia vào việc kiểm soát an ninh trong tòa nhà.
Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.
B. BÁO CÁO:
Báo cáo các trường hợp khẩn cấp đến người đúng thẩm quyền.
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng,
Từ 1 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc vận hành tòa nhà.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có tinh thần trách nhiệm cao và linh động trong mọi tình huống.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, review thưởng KPI 6 tháng (theo kết quả kinh doanh)
Đóng bảo hiểm xã hội trên lương gộp
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch, quà tặng vào các dịp lễ, tết, trung thu...
Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Savills Vietnam

Savills Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 81 - 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh

