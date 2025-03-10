Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Sắp xếp, điều phối học viên và lớp học trên cơ sở dữ liệu CRM

• Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến ký kết hợp đồng điện tử cho khách hàng.

• Gọi điện và nhắn tin để thông báo khai giảng và đường link nhóm lớp đến khách hàng

• Kiểm soát học viên và lớp học

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chấp nhận sinh viên hoặc mới ra trường, chưa có kinh nghiệm được đào tạo; Nếu có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng hoặc đảm nhiệm các vị trí tương đương là một lợi thế;

• Thành thạo tin học văn phòng

• Kỹ năng giao tiếp ổn; Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin tốt;

• Tiếng anh giao tiếp cơ bản;

• Có laptop cá nhân;

Tại Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 7.000.000 + Phụ cấp

• Làm việc trong môi trường văn minh, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài;

• Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc;

• Đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch...

• Xét tăng lương theo khả năng hoặc định kỳ 06-12 tháng.

• Được tham gia các chương trình đào tạo cùng đội ngũ cựu giám khảo bài thi IELTS, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm hàng quý do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO

