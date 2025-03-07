Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 lô 04 khu nhà ở cán bộ, nhân viên Văn phòng TW Đảng và Báo Nhân dân, Đ. Trịnh Văn Bô, P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành các hoạt động quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiktok, Zalo, Facebook) và các kênh online khác.
Quản lý và cập nhật kiểm kê hàng tồn kho, đóng gói và đối soát hàng với đơn vị vận chuyển.
Tương tác với khách hàng trên các kênh online, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng mua sỉ trên các nền tảng Facebook và Zalo.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm vị trí vận hành sàn TMĐT
Nắm vững việc vận hành, đăng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm các sàn thương mại điện tử phổ biến như Shoppee, Tiktokshop, Zalo, Facebook
Chăm chỉ, cẩn thận và ham học hỏi.
Biết sử dụng Excel, Canva, Capcut cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Lương cứng từ 6-10 triệu + %DT + Thưởng KPI
Lương thỏa thuận theo năng lực. Lương cứng từ
Thưởng nóng và các chế độ phụ cấp hấp dẫn: Thưởng năng suất, thưởng số năm cống hiến, thưởng những dịp lễ lớn (30/4 - 1/5, 2/9...), thưởng tết, thưởng lương tháng thứ 13... và những dịp khác theo quy chế của công ty
Thưởng nóng và các chế độ phụ cấp hấp dẫn
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Được đóng BHXH, nghỉ phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Chế độ phúc lợi đầy đủ:
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, minigame, sinh nhật, liên hoan....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 88, Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

