Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365
- Hà Nội: Số 14 lô 04 khu nhà ở cán bộ, nhân viên Văn phòng TW Đảng và Báo Nhân dân, Đ. Trịnh Văn Bô, P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành các hoạt động quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiktok, Zalo, Facebook) và các kênh online khác.
Quản lý và cập nhật kiểm kê hàng tồn kho, đóng gói và đối soát hàng với đơn vị vận chuyển.
Tương tác với khách hàng trên các kênh online, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng mua sỉ trên các nền tảng Facebook và Zalo.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững việc vận hành, đăng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm các sàn thương mại điện tử phổ biến như Shoppee, Tiktokshop, Zalo, Facebook
Chăm chỉ, cẩn thận và ham học hỏi.
Biết sử dụng Excel, Canva, Capcut cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực. Lương cứng từ
Thưởng nóng và các chế độ phụ cấp hấp dẫn: Thưởng năng suất, thưởng số năm cống hiến, thưởng những dịp lễ lớn (30/4 - 1/5, 2/9...), thưởng tết, thưởng lương tháng thứ 13... và những dịp khác theo quy chế của công ty
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Được đóng BHXH, nghỉ phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, minigame, sinh nhật, liên hoan....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365
