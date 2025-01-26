Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2000 - 2500 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tham gia lập phương án cơ điện các dự án

• Kiểm soát việc thực hiện BIM và Shopdrawing.

• Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong việc triển khai công việc liên quan, điều phối các bộ môn thiết kế, các đơn vị thiết kế.

• Kiểm tra, rà soát bản vẽ Kiến trúc của các hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công.

• Tham gia đánh giá chất lượng về công tác thiết kế.

• Tham gia quản lý các tư vấn thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ, điều phối giữa các tư vấn để thực hiện các mục tiêu dự án.

• Quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, triển khai công tác thiết kế, phối hợp với các bộ môn thiết kế khác.

• Quản lý Kỹ sư thiết kế MEP của dự án công trình

• Kiểm soát toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế theo quy định.

• Kiểm tra, tìm các bất cập, hạn chế của hồ sơ thiết kế MEP, các bất cập, sai sót khi tích hợp sự phù hợp giữa bộ môn MEP với các bộ môn khác như Kiến trúc-Kết cấu-Hạ tầng KT.

• Kiểm tra, đánh giá hồ sơ năng lực các gói thầu tư vấn thiết kế.

• Theo dõi tiến độ và chất lượng các hợp đồng tư vấn thiết kế. Chịu trách nhiệm về tiến độ thiết kế.