Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Lô TT03 Ngõ 4 KĐT HD MonCity Hàm Nghi Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

quán lý , lưu trữ các hợp đồng , công văn đến , công văn đi, soạn thảo văn bản, quản lý Lưu trữ hồ sơ giấy tờ .
Tiếp nhận thư từ, bưu phẩm. Chuyển đến các bộ phận liên quan. Tiếp nhận yêu cầu gửi thư, bưu phẩm gửi đi từ các bộ phận khác.
Phối hợp nhân viên bộ phận hành chính mua sắm dụng cụ văn phòng phẩm, cấp phát cho các bô phận, mua đồ trang trí các dịp lễ. Thống kê, lập báo cáo về tình hình mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm
Soạn thảo văn bản hành chính khi được yêu cầu. Cung cấp các biểu mẫu cho các bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng tốt các thiết bị văn phòng: máy in, máy photo...
Thái độ làm việc tích cực: Niềm nở, lịch sự trong giao tiếp, bình tĩnh khi giải quyết những vấn đề xảy ra, chủ động trong công việc...

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7-8 triệu. tuỳ theo năng lực khi phỏng vấn
Ký hợp đồng chính thức sau 01 tháng thử việc
Được đóng BHXH, BHYT, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sô 7 Lô TT03 KĐT HD MonCity, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

