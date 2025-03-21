Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON
- Hà Nội: Số 7 Lô TT03 Ngõ 4 KĐT HD MonCity Hàm Nghi Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
quán lý , lưu trữ các hợp đồng , công văn đến , công văn đi, soạn thảo văn bản, quản lý Lưu trữ hồ sơ giấy tờ .
Tiếp nhận thư từ, bưu phẩm. Chuyển đến các bộ phận liên quan. Tiếp nhận yêu cầu gửi thư, bưu phẩm gửi đi từ các bộ phận khác.
Phối hợp nhân viên bộ phận hành chính mua sắm dụng cụ văn phòng phẩm, cấp phát cho các bô phận, mua đồ trang trí các dịp lễ. Thống kê, lập báo cáo về tình hình mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm
Soạn thảo văn bản hành chính khi được yêu cầu. Cung cấp các biểu mẫu cho các bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng tốt các thiết bị văn phòng: máy in, máy photo...
Thái độ làm việc tích cực: Niềm nở, lịch sự trong giao tiếp, bình tĩnh khi giải quyết những vấn đề xảy ra, chủ động trong công việc...
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng chính thức sau 01 tháng thử việc
Được đóng BHXH, BHYT, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI