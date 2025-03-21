Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Lô TT03 Ngõ 4 KĐT HD MonCity Hàm Nghi Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

quán lý , lưu trữ các hợp đồng , công văn đến , công văn đi, soạn thảo văn bản, quản lý Lưu trữ hồ sơ giấy tờ .

Tiếp nhận thư từ, bưu phẩm. Chuyển đến các bộ phận liên quan. Tiếp nhận yêu cầu gửi thư, bưu phẩm gửi đi từ các bộ phận khác.

Phối hợp nhân viên bộ phận hành chính mua sắm dụng cụ văn phòng phẩm, cấp phát cho các bô phận, mua đồ trang trí các dịp lễ. Thống kê, lập báo cáo về tình hình mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm

Soạn thảo văn bản hành chính khi được yêu cầu. Cung cấp các biểu mẫu cho các bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng tốt các thiết bị văn phòng: máy in, máy photo...

Thái độ làm việc tích cực: Niềm nở, lịch sự trong giao tiếp, bình tĩnh khi giải quyết những vấn đề xảy ra, chủ động trong công việc...

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7-8 triệu. tuỳ theo năng lực khi phỏng vấn

Ký hợp đồng chính thức sau 01 tháng thử việc

Được đóng BHXH, BHYT, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất K-WON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin